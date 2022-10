Cédric COLLIN

Diplômé en BTS Informatique option Administrateur Réseaux à l’ITIN, Ecole Supérieure d’Informatique, Réseaux et Systèmes d’Information de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles-Val d’Oise-Yvelines et leader national de la formation par alternance, et titulaire d'un Certificat de compétences professionnelles en administration de réseaux locaux d’entreprise.



Je maîtrise des logiciels comme : Pack Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Access), Open Office, Packet Tracer, VMware Workstation, GLPI, OCS Inventory Manager, Norton Ghost, Symantec Backup Exec, Watchguard System Manager (Firewall) ; ainsi que la gestion, la mise en place, l'installation et la configuration de : Active Directory, DHCP, DNS, WSUS, Microsoft Exchange, Postes de travail, Equipements réseau et Périphériques divers.



Mes compétences professionnelles sont : Helpdesk, Hotline, Support, Maintenance (Hardware & Software), Formation, Installation, Configuration, Gestion d’incidents, Diagnostics.



Je suis à laise sur les systemes d'exploitations suivant : Windows 95, 98, 2000, Millenium, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, 2008 et 2008 R2, 2012, 2012 R2, Debian, Ubuntu, MAC OS X,...





Qualités :



- Je pense être quelqu'un de très sociable et avoir le contact facile.En effet, Lorsque je suis en société, je n’ai aucun problème pour lier connaissance avec des personnes que je ne connais pas et m’intégrer dans l’entreprise rapidement.



- Je suis quelqu’un d’enthousiaste. Je me passionne en général pour ce que je fais. C’est, en tout cas, ce que j’ai eu l’occasion de constater au cours de mes expériences professionnelles passées.



- Je suis dynamique avec un sens très développé de la relation client, très ponctuel et consciencieux. J’aime que le travail soit bien fait et s’il le faut, j’y consacre le temps nécessaire, quitte à travailler un peu plus tard le soir.



- Je me considère plutôt comme quelqu’un de polyvalent, capable de mener un projet de manière autonome, mais aussi de participer à une réalisation collective.



- Je pense être quelqu’un d’énergique et de dynamique. Lorsqu’il faut régler un problème ou mettre les bouchées doubles pour terminer un dossier, je réponds présent.





Défauts :



- J’ai encore des difficultés pour m’exprimer parfaitement en anglais, même si je peux suivre une conversation et la comprendre parfaitement ; mais je tente d’améliorer ma pratique, notamment lors de séjours à l’étranger.





Ce qui me fait avancer dans la vie :



- Être épanoui : La possibilité d’instaurer un échange entre ce que j’apporte à l’entreprise et ce qu’elle peut m’apporter.



- Apprendre : Améliorer mes connaissances dans un domaine qui m’intéresse, en l’occurrence l’informatique. Je lis régulièrement tout ce qui concerne mon secteur d’activité via internet ou revue spécialisée.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Conseil

Veille technologique

Administration réseaux

Bureautique

Support technique

Sécurité informatique

Virtualisation

Firewall

Active Directory