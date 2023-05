Cedric D'HAUSSY

Salle de Fitness et musculation:

L'Orange Bleue est une enseigne nationale en plein développement. avec plus de 250 salles partenaires aujourd'hui.

Notre concept est éprouvé: offrir un service de qualité à un prix pour tous.

Les abonnés de nos salles ont accès à plus de 50 cours collectifs (avec profs), salle de muscu, cardio, et sauna.

L’Orange Bleue, le leader de la forme à prix malins, vous offre des clubs de fitness à taille humaine.

Notre mission : assurer la détente, le plaisir, la convivialité, des cours et un concept très novateur dans le domaine de la remise en forme, des cours adaptés pour tous les âges, du débutant au plus expérimenté.



L'Orange Bleue, c’est aussi et surtout des professeurs diplômés d’État au service des adhérents, qui les écoutent, les renseignent, les guident et élaborent leurs programmes d’entraînement et ce, quels que soient leurs objectifs ou le temps dont ils disposent. Dans chaque club l’Orange Bleue, les adhérents trouveront une équipe dont le souci sera de leur donner la possibilité d’allier forme, bien-être, plaisir et convivialité dans un univers qui leur est totalement dédié et ce quelque soit leur âge…

C’est un espace privilégié où rencontrer des personnes qui aiment le sport, un lieu où se ressourcer, évacuer son stress et apprendre à écouter son corps.



