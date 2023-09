Cédric DELVAL

Mon travail d'ingénieur m'a amené à réaliser un certain nombre de prestations :



-Conception et conseil sur les architectures LAN/WAN : Cisco, HP, Allied Telesis, Linksys, Patton ...

-Maîtrise des environnements WiFi : Cisco, HP et Aruba.

-Conception et migration des systèmes de ToIP : Asterisk, Elastix, Cisco ISR et Cisco Collaboration (CUCM, Unity et CUPS) version 6 à 10.5 .

-Integration d'équipements de sécurité et Proxy : Cisco, Fortinet, Checkpoint, Stormshield, Sonicwall, PaloAlto, Olfeo etc..

-Prestation d'audit et conseil dans les domaines LAN, ToIP et sécurité

-Avant vente et accompagnement technique pour TPE, PME ou grand compte

-Formation pour les entreprises dans les domaines cités plus haut



Certification OLFEO depuis Octobre 2013

Certification Fortinet NSE4 depuis Mai 2017