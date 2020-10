Cédric FUSILLI

A.DE.P.T.E. FORMATIONS

l’Atelier de DEveloppement Personnel et de Travail en Equipe

Nous adaptons nos formations pour que vous les adoptiez !



Vous êtes représentant d’un centre de formations, ou responsable du service formations de votre entreprise, dans les domaines du Commerce et Distribution, Hôtellerie et Restauration ou Tourisme et Loisirs ?

Vous projetez de mettre en place des dispositifs de formations qualifiants ou certifiants, à la disposition de vos équipes de Managers, Agents de Maîtrise ou Employés ?

Vous cherchez un animateur de modules de formations sur les thèmes du Management, de la Relation Clients ou de la Communication Interpersonnelle ?

Contactez ADEPTE FORMATIONS !

Notre structure mettra toute son expertise en Ingénierie de Formation, Ingénierie Pédagogique et Animation pour analyser votre besoin, organiser, concevoir et coordonner tant des cursus de formations complets et adaptés au public cible, que des sessions de formation ponctuelles et percutantes.



Notre différence ?

-> Nous co-construisons les programmes avec le commanditaire

-> Nous analysons la problématique auprès des bénéficiaires

-> Nous assurons le suivi de chaque participant 1, 3 et 6 mois après la formation,

pour vérifier la transformation des capacités acquises en formation en compétences opérationnelles !



Une expertise en :

- Ingénierie de formation

- Ingénierie Pédagogique

- Animations de modules

Sur les thèmes :

- du management opérationnel

- de la gestion de la relation clientèle

- de la communication interpersonnelle

Dans les domaines :

- du Commerce et de la Distribution (spécialisée ou non)

- de l’Hôtellerie et de la Restauration (comptoir, cuisine et salle)

- du Tourisme et des Loisirs (petites et moyennes structures)



A.DE.P.T.E. FORMATIONS

l’Atelier de DEveloppement Personnel et de Travail en Equipe

Nous adaptons nos formations pour que vous les adoptiez !



Mes compétences :

Pédagogie

Techniques de vente

Gestion des compétences

Communication

Ressources humaines

Conseil en communication

Relations humaines

Gestion de la relation client

Relations commerciales

Relationship

Management commercial

Conseil en management

Management opérationnel

Ingénierie pédagogique

Animation de formations

Ingénierie de formation

Management opérationnel et commercial

Ingénierie de formation et pédagogique