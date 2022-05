Cédric GODEFROY

Bonjour à toutes et à tous,



Nous avons le plaisir de vous faire part de la création de notre structure, la SARL ALLIANCE Environnement & Paysage implantée en Charente.



Anciens cadres paysagistes dans le Nord de la France, nous avons décidé de mettre à profit de nos clients toute notre expérience et tout notre savoir-faire dans le domaine de l’aménagements paysagers, des travaux environnementaux et des travaux forestiers.



Notre implantation sur le département Charentais fait suite au rachat du fonds de commerce de la SARL Alliance Environnement, qui nous permet de vous proposer dès à présent toute une gamme de prestations allant de l’étude à la réalisation de vos aménagements sans oublier l’entretien de vos parcs, via les moyens humains et matériels déjà présents.



Nos compétences et nos technicités nous permettent de répondre à :

- Tous vos projets d’aménagements paysagers (plantation, engazonnement, mobilier…),

- Tous vos projets d’accès (pavage, dallage, béton imprimé, enrobé…),

- Tous vos projets de clôtures et portail,

- Tous vos projets d’allées et terrasse (bois, composite, béton, pavage, dallage…),

- Tous vos travaux d’entretien (prestation ponctuelle, contrat annuel…),

- Tous vos travaux d’entretien et aménagement de cours d’eau,

- Tous vos travaux d’abattage, élagage, taille et gestion forestière,

- Tous vos besoins en matériaux et végétaux,

- Tous vos besoins en matériel et équipement d’arrosage automatique,



Membre de la coopérative ACCES, nous vous proposons des prestations donnant accès à réduction d’impôt.



Nous intervenons avec nos équipes sur les départements de la Charente et de la Charente Maritime. Jeunes et dynamiques, nous ne restreignons pas notre zone d’intervention et vous proposons nos services sur l’ensemble du territoire.



Partout où sont vos projets, nous sommes là pour les réaliser.





Porteurs de valeurs humaines, Benjamin et moi-même fédérons l’ensemble de nos équipes autour d’un projet commun : construire humainement.



N'hésitez pas à découvrir notre site internet :Array ainsi que nos pages Facebook, Viadeo et Linkedin.



Avec le plaisir de concrétiser vos projets de manière juste et parfaite.



Bien à vous.



Cédric et Benjamin