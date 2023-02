Cedric GROSS

Pragmatique, j'optimise votre informatique afin de dégager de la productivité.

Un SI performant, parfois sans surcout, améliore la compétitivité de votre entreprise et la qualité de service globale.

L'informatique est un outil puissant mais délicat à mettre en œuvre et l'adaptation à votre métier une obligation.

Mes larges compétences, sans pour autant être superficielle, me permettent de tirer, à votre profit, le meilleur de ce formidable outil.



Mes compétences :

SQL Server

MySQL

Sécurité informatique

Exchange server

Postfix

Freebsd

Active directory

Apache

IIS

Visual basic

Sql

Informatique

Urbanisation

Web

Sql serveur

Linux

Crystal report

Microsoft

SI