Cédric HÉLAINE

Docteur en droit privé au LDPSC (EA 4690)

Juriste placé auprès de la Première Présidence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au 1er juillet 2020



Thèse de doctorat soutenue le 2 décembre 2019 à la Faculté de Droit et de science politique d'Aix-Marseille -

Sujet : l'extinction partielle des dettes sous la direction conjointe des Professeurs Emmanuel Putman et Vincent Égéa



Thématiques principales de recherches : régime général de l'obligation, droit des sûretés, droit patrimonial de la famille, déjudiciarisation.



- Contrat doctoral avec mission d'enseignement (octobre 2014 à août 2017) : 64h EQTD d'enseignement

- En poste comme Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (depuis septembre 2017) : 192h EQTD d'enseignement en 2017-2018 et en 2018-2019



Publications :

- Faut-il changer la motivation des arrêts de la Cour de cassation ? Bulletin d'Aix 2017/1

- Le droit des parties et des tiers en mode déjudiciarisé en droit civil coécrit avec le Professeur Vincent Égéa, Les enjeux de la déjudiciarisation, mission GIP, septembre 2018

- Mise à jour du cours UNJF de droit notarial publié par le Professeur Égéa (2018)

- Contributeur au Dalloz Actualité depuis novembre 2019 (plus de 150 publications)

- Droit des sûretés, Larcier, coll. Paradigme, 2023,2e édition, avec P. Tafforeau, préface R. Cabrillac (612 pages)



Mes compétences :

Droit des sûretés

Langues anciennes

Droit civil

Droit privé

Droit des contrats