Cédric JANJEVALI

Directeur dans la Banque avec 15 ans d’expérience managériale en finance, audit et conseil | Executive MBA @HEC Paris



Après 2 ans dans un centre d'affaires Entreprises et 3 ans à l'Inspection Générale dans la même banque (Groupe Société Générale), j'ai rejoint le cabinet Ernst & Young en tant que Manager au sein de la practice "Advisory Services" dédiée aux Services Financiers. J'y ai consolidé pendant 4,5 ans mes connaissances techniques et réglementaires, puis j'ai intégré en 2013 le groupe bancaire BPCE où j'ai développé mes capacités commerciales et managériales en occupant différentes fonctions notamment dans le réseau commercial. Je suis aujourd'hui Directeur adjoint d'une Région Commerciale bancaire (Paris) d'environ 300 collaborateurs, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier.



Manager de manager généraliste avec des expériences réussies en Finance / Commercial / Conseil / Audit, je suis animé par la poursuite de mon développement professionnel / personnel, et la satisfaction de relever avec force les défis qui me sont proposés et qui nous font progresser.



Mes compétences :

Audit

Audit interne

Banque

Chef de projet

Finance

Inspection

Investissement

Management

Conseil

Stratégie