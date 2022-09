Cédric Maillot-Juillet SOPHROLOGUE HYPNOTHÉRAPEUTE NICE

Sophrologue et hypnothérapeute à Nice nord



Jai suivi une formation de sophrologue et d'hypnothérapeute avec laquelle je peux proposer aux patients la synthèse de mon parcours autour des conduites neuro-comportementales (anxiété, gestion du stress, préparation mentale, trouble du sommeil) et du développement corporel (Appropriation du schéma corporel, remise en forme, bien-être, équilibre).

Japplique comme pour mon parcours une approche intégrative. Cest-à-dire replacer le patient au centre du parcours et proposer des choix techniques qui correspondent à vos besoins.

Laccompagnement est centré sur la résolution de vos difficultés quotidienne.