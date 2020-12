Cédric MANDON

Commerçant dans l’âme tout en étant Homme de terrain proactif, en tant que manager commercial, mes fonctions s’orientent autour de 3 axes principaux :

Ø Le premier étant le management : manager des équipes de conseillers de vente spécialisés que des employés libres services durant plus de 10 ans dans des rayons aussi variés que le bazar ou le bazar technique en les fédérant dans l’objectif commun de se surpasser pour dépasser les objectifs (1er rayon national de 2012 à 2017 rayon PEM à Intermarché Menton) ;

Ø Le deuxième étant les rayons et leurs tenues : propreté, clarté des offres, balisage prix, ilv/plv, implantations/réimplantations, mises en avant, référencements de fournisseurs et de nouveaux produits, commandes, réceptions (contrôles, rangements) des arrivages, inventaires, etc... ;

Ø Le troisième étant la gestion commerciale : élaboration d’un tableau de bord de suivi d’activité détaillé, élaboration des prix de vente (respect prix de vente conseillé et/ou veille active concurrentielle), création des fiches produits sur le progiciel, suivi des marges brutes, suivi des frais de perso (planning, budget, heures sup, gueltes..), veiller au reporting régulier sur l’activité, participer au plan d’évolution du point de vente (plan d’occupation des sols, campagnes affichages...), etc.



Mes compétences :

Merchandising

Négociation commerciale

Commercialisation des produits techniques

Formation professionnelle

Gestion administrative

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion commerciale

Négociation contrats

Techniques de vente

Management commercial

Marketing opérationnel