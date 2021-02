Cédric MARMIER

PrintFlux développe depuis 23 ans des solutions de web-to-print dédiées au monde des industries graphiques et de la communication, présent en Europe (France, Allemagne, Espagne, Belgique, Suisse, Italie) et au Canada.



Parce que l'excellence de ses solutions passe par leur avance technologique, PrintFlux investit près de 25% de son chiffre d'affaires en R&D depuis 1998. Son équipe d'ingénieurs basée en France travaille au quotidien en étroite relation avec des prestataires graphiques et leurs clients, afin de développer des solutions opérationnelles, industrielles et répondant à de réels besoins du marché.



PrintFlux permet d'organiser des flux d'achats de produits avec un large périmètre et principalement :

- Produits E-printing (outils d'animation de points de vente, marketing)

- Produits On-demand (reprographie, livre à la demande)

- Produits Marketing Direct (mailing adressé, e-mailing, sms)

- Produits Stocks - WMS (gestion du picking)



En choisissant la technologie PrintFlux, le prestataire fait le choix d'une solution rapidement opérationnelle, efficiente & pérenne.