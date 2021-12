Cédric MORIN

Actuellement responsable réseaux, systèmes et sécurité des systèmes d'information du groupe Techniphoto qui se compose de 15 entreprises pour un effectif de 400 salariés.



Je suis aussi passionné par les nouvelles technologies et aussi par la sécurisation des données.



Mes compétences :

Java

Mac OS

MySQL

Debian

PHP

Centreon et Nagios

Développement informatique

GNU/Linux

VMware

Active Directory

Support

Firewall / Cyberoam

Microsoft Windows

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Administration système

VMware ESX

Exploitation informatique