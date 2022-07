Cédric PIETTE

Passionné d'informatique, j'adore manipuler le matériel, assister l'utilisateur lui donner des conseils, je voudrai avoir des responsabilités et de grands projets informatique.

Ce que je préfère en informatique, c'est en savoir toujours plus !



Mes compétences :

Assistance à l'utilisateur informatique

Administration Systèmes et Réseaux Informatiq

Dépannage informatique

Déploiement système informatique

Communication

Gestion commerciale

Conseil en informatique

Linux " ubuntu

Windows server