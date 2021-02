Cédric RENARD

De nature rigoureuse, proactive et passionné par les systèmes de management, je participe quotidiennement à la gestion, aux suivis et la mise en place des actions nécessaires pour piloter nos projets et nos différentes politiques.



Ma recette : une pointe de bonne humeur et une détermination à toute épreuve !



Titulaire initialement dune Licence en Gestion de Production Industrielle spécialité Qualité Sécurité Environnement, je détiens désormais une double compétence via l'obtention d'un Master 2 Management et Administration des Entreprises parcours Entrepreneuriat et Innovation.



Ayant à cœur de minvestir dans tout ce que jentreprends, ma conception professionnelle associée à ma vision globale sont sources à de véritables challenges quotidiens.



- Direction, Gestion administratives et financières, Comptabilité, Ressources humaines, Communication, Commerce,Marketing, Pilotage et suivi de projets, Relations publiques, -