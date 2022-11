Cédric ROMBA

Comptable de formation, je me suis très vite intéressé à l'audio - visuel c'est ainsi que j'ai ouvert un home studio en 2004. un ordinateur portable, 100 000 franc, un client et un deux pièces, c’est ainsi que la passion, l’audace, et l’imagination donnèrent naissance à mon aventure.

Ensuite je me suis intéressé à l'infographisme, notamment la création publicitaire.

Aujourd’hui, la passion est intacte, l’audace très demandée, l’imagination inattendue et le développement constant.



Mes compétences :

Broderie

Sérigraphie

Imprimerie

Graphisme

Marketing stratégique

Communication