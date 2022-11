Cédric SALESSE

Agent immobilier agréé depuis 2006 et expert en immobilier de formation, fondateur de PRESTimmo devenu Realtiiz en 2022. Au quotidien, les activités commerciales de Cédric incluent le conseil aux acquéreurs d'une résidence principale ou secondaire, la commercialisation de maisons appartenant à des chefs des entreprises. entreprise, célébrités, médecins et investisseurs à travers la Belgique.



Titulaire d'un diplôme universitaire en gestion des affaires, il possède des compétences reconnues en fiscalité et en comptabilité pour mieux vous conseiller en gestion de patrimoine, achat/vente d'entreprises ou de fonds de commerce.



Avec une connaissance approfondie du marché, un service personnalisé exceptionnel et des compétences avancées en négociation, il est le choix idéal pour votre prochaine transaction immobilière.



As a licensed real estate agent since 2006 and trained as a real estate expert, founder of PRESTimmo which became Realtiiz in 2022. Cédrics day-to-day commercial activities include advising buyers of a primary or secondary residence, the marketing of houses belonging to heads of companies. company, celebrities, doctors and investors across Belgium.



With a university degree in business management, he has recognized skills in taxation and accounting to better advise you in wealth management, purchase / sale of businesses or businesses.



With in-depth market knowledge, exceptional personalized service and advanced negotiation skills, he is the ideal choice for your next real estate transaction.