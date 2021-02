Cédric SCHOENECKER

• Conception d’interfaces utilisateur web et mobile, interfaces intranet et Internet.

Spécialisation CMS Sharepoint, Jahia et Concrete5

• Front-End development (HTML5 / CSS3 / JQuery, LESS)

• Responsive Design et prise en compte des supports tablettes/mobiles (Bootstrap, Foundation, Media-queries)

• Application des normes d'accessibilités WAI

• Application des standards d'intégration W3C

• Gestion de projets Web en sites vitrines (Concrete5) et mise en place d’outils de tracking et d’outils de gestion de contenu pour le client.

• Création d’identité visuelle et direction artistique

• Conception & Création de projets print

• Réalisation de campagnes marketing



www.cedricschoenecker.com



Mes compétences :

Graphic designer

Web design

Direction artistique

Webdesigner

Publicité

Graphiste

Communication

Ui design

Animation Flash