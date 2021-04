Cedric TARNOWSKI

Avant tout commercial dans l’âme, salarié puis entrepreneur, j’ai rapidement trouvé mon créneau en évoluant dans le domaine des services BtoB.

La société REDUCBOX que j’ai fondé il y a 10 ans et que je continue d’accompagner me permet ainsi de proposer des services destinés à valoriser le capital humain.

Avec une approche axée sur le conseil et l’empathie, je propose des solutions adaptées à mes clients CSE / TPE-PME / Grands comptes.

#stratégie #conseils #vente #communication #solutions #empathie #humain #animation de réseau #management



Mes compétences :

commercial

Vente

Conseil