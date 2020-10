Cedric THIEBAUD

Créé en 1995, coté sur Euronext et implanté en France et en Allemagne, Advenis (anciennement Avenir Finance) est un acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.



Quelques chiffres :



500 collaborateurs

7 milliards d'euros d'actifs sous gestion

50 000 clients



Au service d'une clientèle institutionnelle et privée, Advenis propose une offre globale et intégrée qui s'articule autour de 3 pôles :



1/ Valorisation et gestion d'actifs financiers et immobiliers



Advenis développe des solutions d'investissement en immobilier ancien et immobilier tertiaire.

Advenis Investment Managers, la société de gestion du Groupe conçoit et gère une gamme innovante d'OPCVM et de SCPI, et propose une gestion individuelle de portefeuille à sa clientèle privée



2/ Distribution et gestion privée



Advenis dispose du 1er réseau indépendant de conseillers en gestion privée en France.

Advenis distribue également son offre au travers de partenariats de renom avec de grands groupes bancaires. Le Groupe propose aussi son offre à une clientèle institutionnelle.



3/ Services immobiliers



Advenis intervient en France et en Allemagne en Asset, Property et Facilty Management ainsi qu'en Conseil et Transaction. Son offre comprend des solutions clé en main.







Au sein du Groupe Advenis, avec plus de 20 centres implantés en France, Advenis Gestion Privée est le 1er réseau indépendant de conseillers en gestion privée.

Nous vous accompagnons dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine global, privé et professionnel.



Nos solutions:



Assurance vie

Retraite Madelin et PERP

Prévoyance

Immobilier Ancien en direct (Monuments Historiques, Déficit Foncier et Malraux)

SCPI fiscale et d'entreprise / OPCI

FIP / FCPI / Mandat de gestion / SOFICA

Comptes-titres / PEA

Ingénierie





http://www.advenis.com/



