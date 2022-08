Développeur & Formateur indépendant



Java / Kotlin / Clojure

15 ans Architecte technique en ESN

10 ans Développeur & Formateur indépendant



Fort de mon expérience dans l'industrie, et en tant que formateur dans diverses structures;

je propose de former ou d'accompagner des développeurs aux diverses techniques,

avec une attention particulière aux notions d'architecture et de qualité de code.