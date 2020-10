Cédrick FREYCHE

Spécialisé depuis 2010 dans les services privés pour une clientèle exclusive de particuliers, j'ai eu le privilège de oeuvrer en tant que majordome ou encore assistant personnel.



En véritable homme de confiance, j’ai su convaincre dans mes fonctions en respectant des règles de travail et de conduite qui ont fait leur preuve, à savoir la rigueur, la discrétion et la débrouillardise.



Organisé, méticuleux et soucieux du détail dans l'unique but d'être à l'image de l'excellence, je suis à l'initiative d'anticiper les besoins de mon hôte afin de le satisfaire, et même davantage, de le surprendre.



Toujours prêt à répondre aux exigences les plus inattendues, mon unique priorité demeure l’entière satisfaction de mes employeurs.





Specialized since 2010 in private services for individual customers, I was very lucky to work as a butler and personnal assistant.



As a real right-hand man, I convinced in my hold functions with strictly rules of conduct, clearly rigorous, extremely discreet and resourceful.



Man of ground, organized and accurate, I am for the initiative to anticipate the needs of my host to satisfy and even more.



Always ready to meet the most unexpected demands, my priority is the satisfaction of my employers.





Cedrick Freyche

+33.6.48.59.81.71

cedrickfreyche@live.fr



Mes compétences :

Gestion