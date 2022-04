Je recrute sur toutes la France et le Portugal.



Je prend en charge le cursus formation nécessaire à votre réussite.



Vous serez amené à être mandaté sur des biens à vendre, en faire la publication grâce à nos outils et nos logiciels. Vous assurerez les visites, monter les dossiers notaires et en assurez le suivi.

Votre réussite fera la notre, nous travaillons en équipe et dans un esprit de solidarité et de partage



Chaque candidature sera étudiée avec attention.



Agent immobilier, commercial, révoltés du salariat, entrepreneur, vous êtes les bienvenus.



Rémunération à hauteur de 69% de la commission.



De nombreux challenges dans mon organisation a gagner tous les trimestres : voiture , prime , voyage, chèque ..



Devenir conseiller I@D vous permet d'élargir votre horizon : bien gagner votre vie grâce à un système de rémunération très avantageux. Mais aussi gérer votre temps comme vous le souhaitez !!!



Avec I@D, vous bâtissez votre avenir !

Pour en savoir plus, contactez moi :

cedrik.domingos@iadfrance.fr

TEL: 07.89.84.04.55.

i@d La vision MoDerNe ou touts simplement a l'heure dans le TemPs



Mes compétences :

Manager et développeur