Cédrik MIGNOT

Fort d'une solide expérience en Maîtrise d’œuvre de projets d'Infrastructures de transport (routes, autoroutes, LGV), j’ai passé le gros de ma carrière dans les études de conception des projets de terrassements et des chaussées.



Mes compétences :

Gestion de projet

Maitrise d'oeuvre

Chaussées

Marchés publics

Ingénierie

Géotechnique et géologie de l'ingénieur

Autoroutes et voies ferrées

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Géotechnique des ouvrages en terre - Terrassements