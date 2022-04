Cedrine BAZAN

Je travaille depuis plus de 10 ans dans le secteur médical et y suis épanouie. J'ai été en poste terrain et sédentaire d'où ma grande maîtrise du milieu et du secteur. J'ai toujours été en poste à responsabilité car j'ai un tempérament de fonceuse et de travailleuse avec toujours des résultats très positifs à la suite de chacun de mes postes. Après une année soumise à une clause de non concurrence par mon ancien employeur, je recherche un poste ou je peux réellement amener mes compétences techniques et commerciales dans n importe quel secteur d'activité.



Mes compétences :

Organisée, esprit d'équipe, sociable, dynamique

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel