Ceed CONFERENCE3

CEED (Centre of Entrepreunarial and Executive development) est une organisation non gouvernementale américaine, qui accompagne les entrepreneurs pour le développement de leurs entreprises dans les marchés émergents.



Mission :





CEED propose des programmes uniques, conçus pour développer une nouvelle génération d'entrepreneurs à vocation internationale. Grâce à ces programmes, CEED participe au développement d’une communauté d'entrepreneurs à forte croissance.



Dans un souci de développement continu des entreprises, CEED met à la disposition de ses entrepreneurs des facilités d'apprentissage professionnel, par des programmes de Formation, de Networking et de Mentorat.



CEED offre plusieurs avantages aux entrepreneurs qui désirent suivre des programmes d'accompagnement innovants, en leur proposant à la fois la formation, l’accès aux réseaux, aux marchés et au financement nécessaires à la croissance de leurs entreprises.



Les entrepreneurs du réseau CEED ont développé avec succès leurs entreprises dans leurs marchés locaux et ont dû faire face à de nombreux défis en cours de route.



CEED donne l'occasion aux membres de son réseau de partager leurs expériences avec d’autres entrepreneurs dans le but d’échanger des mécanismes concrets pour surmonter les défis actuels et futurs .



Description



La croissance à travers le developpement des réseaux et du savoir-faire!!