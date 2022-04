Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise de technologies et de services portée par l’innovation.

Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux professionnels de santé, industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, et compagnies d’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires des activités poursuivies de 426 millions d’euros en 2015 et compte 3 600 collaborateurs dans 11 pays.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Cegedim Outsourcing, business unit Cegedim, est spécialisée dans les métiers de l’infrastructure IT ainsi qu’en Business Process Outsourcing (BPO) - Relation Client. Notre expertise technique de haut niveau, associée à l’appartenance à un des plus grands groupes français d’informatique confère à Cegedim Outsourcing un positionnement spécifique.



Cegedim Outsourcing délivre aux entreprises de toute taille des services d’intégration, d’infogérance et des prestations en assistance technique. Au sein de son pôle BPO, Cegedim Outsourcing propose des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de back office.



La constitution de partenariats technologiques forts avec les acteurs les plus innovants du marché constitue un des piliers de notre offre. Elle assure à nos clients un niveau d’expertise et de conseil en toute indépendance.

