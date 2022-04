Depuis 1985, Cegedim SRH intervient sur le marché de l’externalisation RH en proposant des solutions et des services innovants, à forte valeur ajoutée, depuis la gestion de la paie jusqu’à la GRH en passant par la gestion des temps.



L’innovation représente, pour Cegedim SRH, un axe stratégique important et un gage de pérennité de ses solutions.



Fruit de plus de 25 ans d’expérience, TEAMS RH, est la propre plateforme SIRH de Cegedim SRH ; plateforme sur laquelle l’entreprise s’appuie pour délivrer des services à forte valeur ajoutée.



Grâce aux choix technologiques, à la simplicité d’utilisation de l’outil, sa modularité, sa large couverture fonctionnelle et la granularité des services proposés, TEAMS RH rencontre un vif succès sur le marché, depuis son lancement en 2007.

Dans un environnement économique et législatif changeant et complexe, chaque entreprise doit s’adapter à de nouveaux marchés, produits, modes de fonctionnement. TEAMS RH a été conçu pour répondre aux besoins d’agilité de la fonction RH.



Ils nous font confiance:

Arte France - AVIS Location de Voiture - Celio* - Crédit Agricole SA - Go Sport - Grosfillex - CAT - Pages Jaunes Groupe - Saint Gobain - Arianespace - Autobar - Fauchon...



Mes compétences :

SIRH

Paie Gestion des Ressources Humaines

Externalisation RH

Externalisation paie

Innovation RH

BPO

Ressources humaines

Paie

Gestion des temps et Activités

Externalisation

Saas

Reporting

Innovation