Cegid Recrute ! CEGID

Cegid, 1er éditeur de logiciels de gestion en France recrute régulièrement de nouveaux collaborateurs pour 5 grandes familles de métiers:



- Le Développement .NET (Développeurs, Ingénieurs Développement, Chefs de Projet, Architectes etc.)

- La Vente (Commerciaux Sédentaires, Ingénieurs Commerciaux, Consultants Avant-Vente, Directeurs d'agence commerciale etc.)

- Le Conseil (Consultants Formateurs, Consultants Déploiement, Chefs de Projet etc.)

- Le Support Client (Supports Technique progiciels, Techniciens Conseils Systèmes)

- Les fonctions support (Comptabilité, Marketing, Ressources Humaines etc.)





Notre siège est à Lyon Vaise ; nous avons également plusieurs sites en région parisienne (Boulogne Billancourt, 10ème, Cergy-Pontoise) ainsi qu'en province dans environ 40 villes de France.



A noter également que Cegid se développe de plus en plus à l'international.



Vous pourrez consulter nos opportunités sur notre site internet, et postuler soit à l'une de nos offres d'emplois et de stages, ou de manière spontanée à partir du lien suivant:



http://www.cegid.com/societe_carriere.asp



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Comptabilité

SIRH

ERP

Fiscalité

Paie