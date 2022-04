Celad AIX/MONTPELLIER

Celad est une SSII (ESN) créée en 1990 et forte de plus de 1100 collaborateurs répartis sur 10 agences en France (Toulouse, Paris, Lyon, Nantes, Aix-en-Provence, Rennes, Sophia-Antipolis, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Strasbourg).



Nos activités sont découpées en 2 Business Units : Informatique industrielle et Système d'Information (SI), que ce soit en régie, au forfait, en Centre de Service, TMA, TRA (Tierce Recette Applicative), etc...



Nous avons par ailleurs développé une véritable expertise IoT / Objets Connectés, avec plus de 130 ingénieurs travaillant sur ces sujets-là.



L'agence d'Aix rayonne sur le Sud-Est, de Montpellier à Toulon en passant par Aix-en-Provence, Marseille, Nîmes, Avignon, etc...(le 06 étant géré par notre agence de Sophia-Antipolis).



Précision utile : nous disposons de l'agrément Crédit Impôt Recherche (CIR) ainsi que de l'Habilitation Confidentiel Défense.

-- > N'hésitez pas à nous envoyer votre CV actualisé à l'adresse celad-rha[at]celad[dot]com



Voici également quelques unes de nos recherches actuelles :



- Ingénieur développement Java / J2ee

- Développeur Linux embarqué

- Développeur web C# ASP.Net

- Développeur C++ / QT

- Développeur Android / iOS

- Développeur front-end HTML5 / Javascript / AngularJS / ReactJS

- Développeur software embarqué / norme aéronautique DO 178

- Développeur middleware C++ / Linux

- Ingénieur développement PHP / Symfony (2 ou 3)

- Ingénieurs Test & Validation

- Ingénieur développement sur microcontrôleur type STM32

- Ingénieur test & validation

- Ingénieur automatisation / banc de test



Etc...



Mes compétences :

SSII

ESN

Régie

Forfait

Assistance Technique

Informatique de gestion

Electronique

Informatique industrielle

TMA

Test logiciel

Développement informatique

Conseil informatique

Développement logiciel

IoT

Objets Connectés

Centre de Service