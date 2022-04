Céleste GIRAUD-TELME

Ayant reçu le Diplôme de l'EFAP qui est reconnu par l'Etat au titre de "Responsable de Communication"​, je me réoriente professionnellement et me prépare à passer le concours d'infirmier en mars 2015.

Parallèlement à mes études, je suis actuellement à la recherche d'un emploi étudiant, dans les milieux de la communication ou de l'hôtellerie/restauration, voire garde d'enfants ect; et suis à l'écoute de toute opportunité qui pourrait s'offrir à moi.



Mes compétences :

Rédaction

Relationnel

Gestion de projet

Esprit d'équipe

Flexibilité

Dynamisme

Organisation