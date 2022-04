Céleste MARTIN-PHILIPPE

J'ai occupée la fonction d'hôtesse d'accueil standardiste, contrôle et sécurité de 2007 à 2015 au sein de la société FagorBrandt SITL et Cenntro Motors France, comme vous pourrez le constater à la lecture de mon curriculum vitae ci-joint.

J'assurais l'ensemble des tâches qui m'étais confiées avec rigueur et professionnalisme. Les résultats satisfaisants que j'obtenais régulièrement dans cette société m'encouragent à vous proposer mes services.

L'hôtesse est la première personne que le visiteur aborde et par conséquent la première image et impression de l'entreprise.

Rigoureuse autonome et consciencieuse, je sais organiser et prioriser les tâches qui me sont confiées pour atteindre mes objectifs tout en évoluant entre politesse et fermeté.

Sachant travailler sous pression, à la fois calme et dynamique j’attache également beaucoup d’importance au travail en équipe.



Mes compétences :

PABX

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Wizcon

GTC

gestion entrées/Sorties