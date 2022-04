Céleste SOKO

Bonjour, je viens d'obtenir mon BAC PRO Logistique, et je suis à la recherche d'un emploi au sein des grandes distributions, des docks, dans le domaine du suivi des commandes, livraisons, saisie des factures et autres. Je suis célibataire, disponible et rigoureuse, et j'accepterai de travailler les Week End et jours fériés s'il le faut. J'aime le travail en équipe et j'accepterai toutes propositions de travail. Je reste à votre disposition pour vous fournir tout renseignements susceptibles de vous être utiles si toutefois a candidature est acceptée. Par avance je vous remercie et je joint mon CV . Bien cordialement, SOKO Céleste.



Mes compétences :

Contrôle-commande

Gestion des commandes

Vente

Gestion des stocks