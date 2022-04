Célestin EMOL

Je suis né en 1968 à Ndikiniméki dans le Mbam & Inoubou. Issu d'une famille nombreuse, il fallait la discipline et l'effort face aux multiples tentations et obstacles pour poursuivre mes études.



Grâce à cette attitude, j'ai réussi à me démarquer de mes frères en faisant des études supérieures. Je pense actuellement que pour réussir, il faut justement croire en ce qu'on fait et fournir tous les efforts nécessaires dans la discipline pour réussir dans la vie.



Je suis naturellement libre d'esprit et j'aime la justice en toute chose. Je suis également un être épris de paix.



Mes compétences :

Assurance

Intégrité

Rigueur