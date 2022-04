Je m'appelle célestin Fusans Vuzuzi, né le 21 Septembre 1974 à Buea-Fako. Je suis titulaire d'une Licence en Informatique obtenu en 2014-2015 de l'Unversité de Douala, mais aussi avec une formation Professionnelle CISCO en Réseau et maintenance ( formation en cours).

Je suis Enseignant Vacataire d'Informatique du Lycée Bilingue de Sodiko; Préfet des Etudes et Enseignant de Mathématiques et d'Informatique du Collège Bilingue New-Look Grand Hangha Bonabéri. Ayant fait les deux systèmes éducative au Cameroun,je donnes cours et la formation aux jeunes Camerounais en Français et en Anglais.

Je suis spécialiste dans la Création des bases de données; Développement des logiciels ou sites; Réseaux; etc).



Mes compétences :

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Excel

Java

C++

C Programming Language

Bases de Données et Génie Logiciel

Maintenance informatique

Réseau