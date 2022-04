Celestin FUSANS VUZUZI

Je m'appelle Fusans Vuzuzi Célestin née le 21 Septembre 1974 à Buea - Fako . Je suis Titulaire d'une LICENCE en Informatique obtenu en 2015 de l'Université de Douala. Ayant le DEUG en 2013 , J'ai enseigné au Lycée Bilingue de Sodiko. Parallelement J'ai occupé un poste de responsabilité (Préfet des Etudes) au Collège Bilingue New-Look de Grand Hangha Bonabéri. En effet , j'ai bésoin d'une opportunité Professionnel en Analyse, Conception des projets,Developpement d'Applicaton Web et Programmation.



Mes compétences :

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Excel

Java

C++

C Programming Language