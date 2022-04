Célestin HENRY

Étudiant à Polytech'Lille, je m’investis beaucoup dans l'associatif de mon école. Aimant le sport, je suis donc devenu responsable partenariat au sein du Bureau Des Sports de mon école afin d'organiser des rencontres sportives mais aussi de développer des partenariats avec quelques entreprises pour mes camarades de Polytech.

De plus, je suis quelqu'un qui adorent le contact avec les personnes et qui sait comment comprendre les besoins et problèmes de chacun.



Mes compétences :

C++