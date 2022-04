Célestin HOUEDOKOU

Directeur Général de CPO-LEADER (Cabinet Performance Organisation Leader ) spécialisé en conseil et formation en Ressources humaines, management des organisations, décentralisation et développement local. CPO-LEADER assure de la délégation commerciale. CPO-LEADER est installé au Bénin (Afrique de l'Ouest)



Je sui diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration

Titulaire d'une certification européenne en Analyse de la Valeur

Inscrit en troisième cycle Management des Organisations, détenteur de plusieurs parchemins en management des projets, communication, ingénierie de la formation et des systèmes d'emploi, évaluation de programme, management des équipes, etc.





Centres d'intérêt:

Avoir des partenaires professionnels, consultants, formateurs, désireux collaborer au Bénin, hommes ou femmes, voulant travailler dans mon cabinet (bénévolat : conditions à définir); sous-traitance, exécution des marchés pour des cabinets internationaux, partenariat avec des cabinets internationaux, etc. acceuil de stagiaires voulant travailler au Bénin



Marié.

Adresse: 02 BP 2763 Cotonou République du Bénin E-mail: rap_cpol@yahoo.fr



Mes compétences :

Commerciale

Evénementiel

Formation

Management

Management des organisations