Célestin* HOUEDOKOU

Ma passion est d'accompagner :



- la construction du Développement Organisationnel des entreprises et autres organismes ;



- et de bâtir l'Excellence Managériale ;



- pour réaliser les performances globales de l'entreprise.







Je crois fermement que :



"Dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions suivent."



Antoine de Saint-EXUPERY



Mes compétences :

Formation

Conseil

Direction générale

Accompagnement

Ressources humaines

Marketing

Management

Communication

Coaching