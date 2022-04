Célestin KAHASHA

Je suis Kahasha Mutuga Célestin, congolais habitant à Kinshasa et Père de quatre enfants.

Je suis licencié en sciences de l'environnement(Université de Kinshasa) et ancien gradué à l'Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu, ISDR.Bukavu.

-J'ai une expérience de cinq ans dans la coordination des activités dans l'agro environnement et l'agro foresterie pour la sécurité alimentaire pour tous, la conservation communautaire de forêts et la lutte efficace contre les effets du changement climatique avec les projets food facility et food security de l'UE exécutés par COOPI à Kinshasa au plateau de Batéké dans la commune urbano-rurale de Maluku;

-J'ai une année d'expérience comme superviseur wash/eau hygiène et assainissement avec COOPI et chargé de la conception des ouvrages wash, du choix de sites et de l'évaluation d'impact environnemental et social des activité du projet Wash Maluku, du renforcement des capacités et point focal auprès de la zone de santé Maluku1 lors de l'épidémie du choléra;

-J'ai une année d'expérience comme attaché à l'environnement dans une société minière à Lubumbashi dans l'ex Katanga et chargé de la production agricole et de l'évaluation d'impact environnemental et social des activités d'exploitation minière;

-Enfin, j'ai deux ans d'expérience avec les ong locales membres de la société civile comme coordonnateur technique et chargé des activités d'assainissement des établissements humains, de la gestion/triage de déchets solides municipaux, de la conception/planification de micro-projets de développement et de l'animation sensibilisation sur les vertus de l'arbre, la gestion des écosystèmes en général et la lutte contre les changements climatiques.