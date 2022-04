Celestin NKEUGNE

Co-fondateur d'une agence de promotion des pharmaceutique et parapharmaceutique , je suis à la recherche des partenaires d'affaire en vue de développer les ventes de leurs produits au Cameroun et dans la sous-région Afrique Central. j'ai plus de 18 ans d'expérience de "Business Pharma".Je peux réaliser des études du marché pour vous. Je peux enregistrer vos produits (jusqu'à l'obtention d'AMM). Je peux animer un réseau des commerciaux pour développer votre CA. Je maîtrise plusieurs canaux de communication pour faire connaître et prescrire vos produits (mix stratégie média et hors média)



Mes compétences :

Gestion de projet

Management commercial

Promotion des ventes

Négociation commerciale

Webmarketing

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Analyse de marché