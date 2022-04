Celestin NLANDU NLANDU NSIMBA

Adulte agé de plus de 18 ans, simpa, amusant et ami de tous, amoureux de la bonne compagnie, des promenades a la découverte de la nature, soucieux de croitre dans le domaine du savoir scientifique et dans tout autre secteur du savoir.

Grand amoureux de la BONNE musique, d´où qu´elle vienne.

Tres intéressé de la politique nationale et africaine, sans jamais aimer de faire la politique ouverte.



Mes compétences :

Administration

Administration publique

Education

Enseignement

Enseignement supérieur

Sciences Politiques

Sociologie