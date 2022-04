Célestin RASHIDI KASINDI

Je suis, pour le moment et officiellement, Responsable de la Direction de MARKETING et Président de la Délégation Syndicale (depuis l'année 2010, mais, aujourd'hui, en fin mandat syndical) du Centre de Recherches Géologiques et Minières (C.R.G.M).

Je suis, de temps à autre, consulté pour la mise en place de projets de développement dans plusieurs secteurs de la vie nationale ; pour le moment, le site web "www.rainbow.com" est en chantier et pourra bientôt, au bénéfice des bailleurs de fonds et investisseurs du monde entier voulant faire des placements financiers en République Démocratique du CONGO, créer une banque de données pour information et mise en place de plateformes d'affaires suite à un rapprochement professionnel adéquat.

Je suis entrain de solliciter un partenariat avec des grandes entreprises étrangères, SAMSUNG New Jersey par exemple, (qui veulent se faire connaître en Afrique Centrale ou faire connaître leurs activités) afin de lancer, dès le démarrage des activités de RAINBOW CONGO Group, un MARKETING adapté et adéquat des activités de ses partenaires...

Je suis congolais d'origine et, donc, francophone...