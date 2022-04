Ancien élève de l'école normale supérieure technique 'j'ai enseigné pendant 35ans au lycée technique d'AMPASAMPITO à partir de1977 jusqu'à 2012 et puis j'ai ouvert un centre de formation professionnelle à Mahazo genre FPQ 'spécialité Installations Sanitaire et Thermique et je continue d'exercer ma Spécialité dans les Instituts Universitaires Privé malgré ma retraite car mes éxpériences professionnelles sont beaucoup sollicités.