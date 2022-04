Celestin SARAKA

Je suis Ingénieur Télécom de formation, en poste à MTN Côte d'Ivoire. Je m'intéresse au Développement Personnel et au Marketing de Réseau. Je suis membre du réseau FFG (Freedom Faithnet Global) qui oeuvre dans le Marketing de Réseau et de la lutte contre la pauvreté. FFG est également un puissant support de Développement Personnel.

Mes objectifs:

- Accroître mes relations professionnelles dans l'industrie de Télécommunications

- Rentrer en contact avec des personnes intéressées par le marketing de réseau qui souhaitent améliorer leur qualité de vie en gagnant des revenus passifs.

- Améliorer mon niveau dans la pratique du Développement Personnel et du Leadership à travers des groupes de discussion et d'échange

- Apprendre les rudiments de l'investissement en côtoyant des hommes et des femmes d'affaires







Mes compétences :

Informatique

Télécommunications