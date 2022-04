Célestin TANGAMO

Diplôme d’Exécutive Master en Gestion et Droit de l'Entreprise

Diplôme de Licence en Marketing

Brévêt de l'Expertise en Passation des Marchés

SPÉCIALISTES :

*Etudes des marchés,

*Analyse stratégique du marché et veille concurrentielle,

*Innovation et Intelligence économique,

*Conception et Mise en place de Plan Marketing,

*Audit marketing et marketing des services

*Consultant en Gestion et Développement des Affaires et des Partenariats,

*Conseil en Marketing Politique et Sociétal.

*Passation des marchés

*Gestion de la qualité



Mes compétences :

Commerciale

Gestion commerciale

Gestion Des Affaires

Innovation

Intelligence économique

Marketing