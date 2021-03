Celestin ZOUGA

J’ai une expérience confirmée comme expert-comptable en cabinet sur des missions multiples et comme « Responsable Comptable Groupe » dans des environnements internationaux et multi sites. Je possède des compétences techniques reconnues et une réelle expertise des problématiques comptables, fiscales, juridiques et financières dans des groupes de sociétés.



Mon savoir-faire est principalement relié à l’expertise et au management d’équipe.



Je suis un homme de contact doté d’une aisance relationnelle qui facilite mon intégration dans les structures de moyennes et grandes envergures. Diplomate et pédagogue, j’aime le travail en équipe, favorisant un management participatif impliquant chacun à son niveau de responsabilité.



Ma force de conviction, mon sens de l’adaptation à la nouveauté, mon enthousiasme et mon dynamisme me permettent de développer ma capacité à fédérer mes équipes autour des objectifs de la direction financière.



Orienté résultats, mes fonctions de responsable comptable m’incitent à atteindre mes objectifs pour souvent les dépasser.



Sensible à la dimension internationale et multiculturelle, mes fonctions m’amènent fréquemment à travailler sur des projets transversaux avec des partenaires basés notamment aux USA, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, en Chine.



Je propose de mettre ces compétences au service d’une entreprise qui fait face à de forts enjeux et qui recherche son directeur ou responsable comptable groupe.



Mes compétences :

US GAAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Fiscalité des entreprises

Comptabilité générale

Juridique

Management

Gestion de trésorerie

Consolidation: gestion et statutaire

Finance d'entreprise