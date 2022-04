JE ME NOMME CELESTINE ILVEN MENDES DETENANT D'UN DIPLOME EN MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE A L'ETABLISSEMENT ETICCA DAKAR ET MON BUT C'EST DE POUVOIR TROUVER UN TRAVAIL POUR POUVOIR Y DEVERSER LES COMPETENCES ET LES VALEURS QU'ETICCA M'A INCULQUEE LORS DES ANNEES PASSEES DANS SON SEIN.

MON SEUL ET UNIQUE OBJECTIF C'EST DE TRAVAILLER ET DE CONTINUER D'AUGMENTER MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES.