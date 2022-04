Celestine KOUADIO

Diplômée MSTCF depuis 1998, j'ai commencé ma carrière dans le secteur du négoce de cacao (INTERNEGOCE). A cette occasion, j'ai participé à un audit du fonctionnement des centres d'achats du sud ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai aussi participé à l'élaboration du budget de la campagne 1999-2000.

En août 1999, j'ai rejoint le Département expertise du Cabinet MAZARS CÔTE D'IVOIRE. Je suis intervenue sur des missions de conseil, d‘audit et de commissariat aux comptes dans divers secteurs d’activités (agro-alimentaire, bâtiment, industrie du bois, commerce, chambre consulaire, association,…).

Depuis avril 2004, je dirige le service comptable de CANAL + CÔTE D'IVOIRE. J'encadre une équipe de 8 personnes permanentes. Je supervise les travaux de reporting mensuels, trimestriels et annuel à la maison-mère. Mes responsabilités couvrent aussi bien le domaine purement comptable qu'administratif.



Mes compétences :

Discrétion

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Franchise

Rigueur

Synthèse