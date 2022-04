Celestine PONBERAL

Je suis Mme PONBERAL

Cordonnatrice financiere en chef d'une Banque;

chargée d'octroyer des credits mutuels a tout type de particuliers sérieux avec un taux d'intérèts bien réduit.

Aucun frais à payer avant l'obtention du prèt mis à part les frais de timbres pour vous concevoir juste un dossier et en 72heures au plus vous avez votre pret.

Contact:celestineponberal@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------

Mme PONBERAL, Prestataires de services d’investissement en France.

Chargée de vous mettre en contact avec différents investisseurs lorsque vous voudriez elargir votre société oubien réaliser votre projet de société ou autres besoins d'investissements,que ce soit en Afrique(Ghana, Tanzanie,Bénin,Nigéria etc...); en France en Asie , Espagne un peu partout dans le monde.

Si éventuelement vous etes dans le besoin d'un INVESTISSEUR FIABLE ET RASSURE veuillez bien me contacter: celestineponberal@gmail.com