Célia BACINSKY

Etudiante à l'école d'ingénieurs pluridisciplinaire en agroalimentaire ESIX Agro-A (anciennement IUP Agroalimentaire de Caen ou ILVENUC)



Persévérante, rigoureuse, qui aime l'esprit d'équipe et s'investir dans les projets.



2014-2015 Conception et développement d’un produit innovant de confiserie 100% végétale.

Acquis : mise en place d’une démarche et d’un protocole scientifique (recherches bibliographiques), étude du marché existant et de la concurrence.



2013-2015 Secrétaire de l’association le « Comptoir de l’ESIX » , association à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir les produits du terroir normand et d’organiser des événements grand public de type « marché du terroir : Savourons la Normandie » dans la ville de Caen.

Acquis : Relationnel, communication, organisation, travail en équipe, prises d’initiatives, gestion d'un budget.





Mes compétences :

R

Microsoft Publisher

OpenOffice

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint